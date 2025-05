Politsei aasta koerajuhi tunnustus tuli Rakverre

Reimo ja Asmo silmapaistvaimad juhtumid on seotud inimeste otsimise ja narkootiliste ainete leidmisega, mis on koerajuhi sõnul ka tema neljajalgse sõbra suurimad tugevused. Viimased aastad on Reimo töötanud instruktorina, kuid käib aeg-ajalt Asmoga ka patrullis ning nende duo paistab silma väga heade tulemustega – 2024. aastal vajati nende abi 36 korral ning tulemuslikud oldi 17 juhul.

​Asmo on koerajuhile väga lähedane. "Veedan temaga rohkem aega kui oma perega ning ka vabal ajal on meil palju ühiseid tegevusi. Üksi ma teda kuskile pikemaks ei jäta ja ta on minuga pea alati kaasas," ütles Reimo Nõmme Ida prefektuuri some vahendusel.