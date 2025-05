Ettevõtte juhatuse liige Tõnis Haube tutvustas kavandatavaid tegevusi. Tagapere liivakarjäär on plaanitud Mõndaverre kinnistu Loobu metskond 8 lõunaossa (koos teenindusmaaga 13,14 ha, sh mäeeraldis 10,72 ha).

​Kadrina valla keskkonnaspetsialist Pamela Talzi juhtis tähelepanu, et kuna kaevetööd toimuvad nii peal- kui allpool põhjaveetaset, mõjutab kaevandustegevus lähedal asuvate majapidamiste joogivett ja selle taset. Vald on seisukohal, et kui keskkonnaamet annab loa kaevandada, peab kaevandusloa omanik regulaarselt seirama maardla teenindusmaa lähiümbruse majapidamiste kaevude veetaset ja vee kvaliteeti ning vajadusel tuleb Merkol tagada kvaliteetne joogi- ja tarbevesi kas vana salvkaevu süvendamise või uue salv- või puurkaevu rajamisega.