Ajaleheartikkel ajendas volikogu liiget linnapealt aru pärima

Laila Taluniku arupärimine oli ajendatud Virumaa Teatajas ilmunud artiklist "Rakvere linnapea liigne enese eksponeerimine tõi kaasa märgukirja​" . Volinik märkis, et lisaks Rakvere linnavalitsuse ametlikule Facebooki kontole on Varekul isiklik konto "Triin Varek, poliitik", kuid sinna postitatakse fotosid ja videopöördumisi linnapea töistest tegemistest. "Fotodel ja videomaterjalil autori nime juures pole, kuigi see oleks hea tava," rääkis Talunik. "Soovin teada, kes linnapea poliitlehele fotosid tööajast teeb ja postitab. Kuidas vältida olukordi, et linnavalitsuse ametnike poolt tehtud fotosid ei kasutataks poliitreklaamina?"