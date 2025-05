Video ja fotod Sihtmärk lukustatud, lasen! Õhuruumi valvurid sooritasid Rutjal lõpueksami

Esimesena ilmusid mändide vahelt välja kaks Mistral-süsteemi kandvat veokit, mida mehitasid peagi reservi arvatavad ajateenijad. Kuna see oli noormeeste esimeseks kogemuseks päris moonaga, siis oli (ootus)ärevus suur. "Terve ajateenistuse olen seda hetke oodanud. Igast rühmast valiti üks meeskond, kes laskmisele pääseb ja ma olen väga õnnelik, et just meie saime," sõnas õhutõrjepataljoni ajateenija kapral Mihkel Asmann.