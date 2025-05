Idapoolsetele maakondadele anti äikesehoiatus

Lisaks sellele võib Lääne- ja Ida-Virumaal puhuda äikese ajal tugev tuul, üle 15 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 21, tuulele avatud rannikul 9 kuni 14 kraadi.

​Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja paiguti võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi. Ka töönädala viimane päev tõotab tulla heitliku ilmaga.