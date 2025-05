Seekord esinevad SinSilja, Päda ja Lord. Võib juhtuda, et ka mõni üllatuskülaline haarab mikrofoni.

SinSilja on värske nimi Eesti räpiskeenel. Kümmekond aastat riime vaid sahtlisse kirjutanud naine otsustas 2023. aastal, et nüüd on aeg välja tulla. Helge ja lüüriline SinSilja räägib asjadest isemoodi. Vahel laulab, siis jälle räpib, samal ajal mahedalt ja kindlameelselt.