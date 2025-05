Kunda suurtööstur lõpetas aasta kahjumis

2024. aasta jooksul suutis Estonian Cell edukalt vähendada tootmiskulu, eelkõige aasta esimesel poolel. Siiski põhjustasid volatiilne energiaturg ja langevad müügihinnad aasta teisel poolel ning üleilmsed logistilised tõrked täiendavaid takistusi. "Oleme teinud märkimisväärseid edusamme oma finantsseisundi stabiliseerimisel, efektiivsuse tõstmisel ja jätkusuutlikkuse edendamisel. Kuid selleks, et Eesti taastaks oma konkurentsivõime ja meie jõuaksime kasumisse, on hädavajalik toetav tööstuspoliitika raamistik – just nagu teised Euroopa riigid on seda rakendanud," ütles juhatuse liige Meelis Kuzma.