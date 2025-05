Juunist ei võeta kuulutusi ega lehetellimusi vastu enam Virumaa Teatajas kohapeal

Postimees Grupi tellimuste äri juht Enel Riisenberg selgitas, et viimaste aastatega on Postimees Grupi üle Eesti paiknevate klienditeeninduste külastatavus olnud langustrendis, see on seotud paberlehe tellijate vähenemisega ning samuti eelistatakse tellimiseks ja kuulutamiseks kasutada teisi võimalusi.



"Tegelikult puudub täna enamikul juhtudel otsene vajadus klienditeenindust koha peal külastada, kuna kõik vajalikud toimingud saab kiirelt ja mugavalt teha veebikeskkonnas, e-kirja või telefoni teel," lisas Enel Riisenberg.

Tellimuste äri jätkusuutlikuks toimimiseks peab leidma võimalusi kulude vähendamiseks. Paberlehe tellijate vähenemisega seoses lehtede väljaandmisega seotud kulud tõusevad. Näiteks kojukande hind oleneb otseselt kandes olevate lehtede mahust. On selge, et see väljendub ka tellimustasudes, kuid kõiki kulusid ei saa ja pea tellijad katma, ning seetõttu tuleb organisatsioonil leida võimalusi kulude vähendamiseks ja lisatulude teenimiseks.

"Mõistame, et tellijaid, kes on harjunud klienditeeninduses koha peal käima võib see muudatus muretsema panna, kuid selleks ei ole põhjust, sest kõiki meie väljaandeid saab tellida ka Omniva postkontorites ja postipunktides," kõneles Riisenberg.

Postkontoris ajalehe tellimuse vormistamine on tellijale tasuta. Kuulutuse tellimust Omniva kaudu teha ei saa, aga kelle jaoks ei ole muud kanalid sobivad, siis on võimalik kuulutuse tellimus edastada ka telefoni teel. "Uue võimalusena on Omniva postkontorites võimalik tasuda meie saadetud tellimuste ja kuulutuste arveid. Tegemist on Omniva pakutava makseteenusega, millega kaasneb teenustasu," sõnas Riisenberg.