See võib olla üsna tavaline asi, et lasteaialaps arvab, et kalavõrgu näol on tegemist hoopis jalgpallivõrguga. Selleks et eesti kultuurilugu meeles hoida ja esivanemate tantsu- ja laulumänge esile tõsta, korraldati 22. mail Kunda rannas esimene Viru Pillar, mis oli suunatud lasteaialastele.