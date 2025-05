Kohalik automüüja "rõngastas" hobiornitoloogi uue auto võtmetega

Seda sellepärast, et reede pärastlõunal sai linnuspetsialist Rakveres Wiru Auto esinduses rattad alla. Või nagu Hõbemägi ise mainis - tiivad külge. Nimelt on aastatepikkune töö tiivuliste elu tutvustamisel läinud hinge ka kohalikule automüüjale, kes pani mehe tegemistele õla alla ja andis Hõbemägi kasutusse prantsuse autotootja Citroeni kõige uuema elektri jõul veereva sõiduvahendi, Ë-C3 Aircrossi.

"Kuna inimestele läheb lindude elu tutvustamine üha rohkem korda, mida näitab ka Facebook‘i leht, kus tänaseks on pea 23 000 jälgijat üle maailma, olen oma tegemistele vunki juurde pannud," sõnas Hõbemägi autoesinduses võtmeid kätte saades. Igal hobi harrastades nõuab ka teatavaid väljaminekuid, ja kui seni on kõik kulud kandnud Hõbemägi ise, on viimastel aastatel üha rohkem ka neid, kes silmaringi avavale tegevusele hoogu juurde tahavad anda. "Olgu selleks siis uus redel, või kaamera, millega pesakasti piiluda. Kõik need, kes panustavad kasvõi hea sõnaga, on üks minu eesmärgi alustaladest, et viia keskkonnateadlikkus ja lindude teema laiema publikuni."