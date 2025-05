Lõppes aasta suurim kaitseväe õppus Siil 2025

"Saame täna olla kindlamad kui kolm nädalat tagasi õppusega Siil 2025 alustades, et meie reservvägi on võimas ja võimekas, et meie ajateenijate tugev väljaõpe annab neile kindluse ka lahinguülesannete täitmise ajaks, ning et meie liitlased on vankumatult meie kõrval ja suudavad meile igal ajal ka täiendavate jõududega appi tulla. Seejuures oleme kõigi oma üksustega ka kokku harjutanud, et olla ühiselt valmis kaitsma nii Eesti kui kõigi NATO riikide vabadust ja suveräänsust," ütles õppuse üldjuhina kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo.