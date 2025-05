Nädala kaja: lõhnab rehepapluse järele

Alati on muidugi keegi teine süüdi. Ukuarust kui ühest kultuuritempli ebaõnnestunud nimest rääkimine on poliitiline ärapanemine. Ajaleheartikkel sama maja orelist on kohalikus meedias asja ülevõimendamine ja info kallutatult esitamine – nii ütles Rakvere linnapea Triin Varek ERR-ile. Üleüldse on kõik, mida linnavalitsus teeb, väga õige ja väga hästi, ainult rahvas, va loll, ei saa sellest aru. Sõna «loll» on minu oma, täpsustan igaks juhuks, päris nii pole ma kedagi ametnikku ütlemas kuulnud.