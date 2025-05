Kolumn: jälle see Eurovision

Sai siis järjekordne Eurolaul üle elatud. Sel aastal ollakse Eestis tulemusega enam-vähem rahul – jõudsime kõrgele kohale, ilma et korraldamise pärast muretsema peaks. Kuid seekordki oli palju nurisemist võistluse sisu ja poliitika pärast, lauljate endi hõimukuuluvusest rääkimata. Igal aastal öeldakse, et Eurovision on üheks või teiseks muutunud, ja samas keegi ei mäleta, millal see kuldajastu üldse oli. Mõni mainiks selle peale ABBA-t, aga kas on keegi märganud, kui totrad nende laulusõnad on?