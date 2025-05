Aet, te olete maininud, et need kaks ülikoolisuve, mil Virumaa Teatajas töötasite, olid teie elu lahedaimad. Mis tegi need nii ägedaks?

Need kaks suve, mis me pärast esimest ja teist kursust (aastatel 1996 ja 1997) Virumaa Teatajas praktikal olime, osutusid tõesti elu lahedaimateks. Me oleme mõlemad Tallinna tüdrukud, nii et kui pärast Tartu ülikooli ajakirjandusosakonna esimest kursust maakonnalehte praktikale tuli minna, ei olnud meil kodukoha lehte, kes meid vastu võtaks.