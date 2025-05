Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Peatselt lõppev üheksas viisaastak kuulutati partei XXIV kongressil kvaliteediviisaastakuks. Ja rõõmustaval kombel on ka koolis esikohale tõstetud võitlus kvaliteedi eest. Komsomoliorganisatsiooni head tööd ei näita mitte puuduliketa õppivad kommunistlikud noored, vaid hästi ja väga hästi edasijõudjad. Rakvere I Keskkooli komsomolialgorganisatsiooni 421 kommunistlikust noorest õpib 101 hindele neli ja viis. Aasta-aastalt on nende õpilaste osatähtsus meie organisatsioonis tõusnud. Möödunud õppeaastal lõpetasid kõik kommunistlikud noored klassikursuse. Loodame tänavugi jõuda kommunistlike noorte seas 100%-lise õppeedukuseni. Kuid rahuloluks pole põhjust: oleme ausad ja tunnistame, et saavutame selle liiga suure jõu- ja ajakuluga. Võib-olla tundub anekdoodina, kuid isegi seda on ette tulnud, et õpilane kirjutab kontrolltöö valmis ja juba ära viies küsib: «Millal ma parandada saan?» Sage järelvastamine pole mitte ainult oma ja õpetaja, vaid ka kogu ühiskonna aja kuritarvitamine. Et tõsta teadmiste autoriteeti, on komsomoli koolikomitee kavandanud käesolevaks õppeaastaks mitmeid ettevõtmisi. Jätkasime sotsialistlikku võistlust «Parim algorganisatsioon õppeedukuses». Seadsime sisse Rakvere I Keskkooli õppetöö eesrindlase märgi, mille omanikuks saavad statuudi järgi kõik kommunistlikud noored, kelle keskmine hinne on vähemalt 4,8 ja käitumine eeskujulik. Avasime komsomoli koolikomitee auraamatu.