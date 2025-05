Spordikompleksi juhi Marti Kuusiku sõnul tehakse hoones uuendusi, mistõttu otsustati, et akvaariumi hooldamine käib hetkel üle jõu. "Me oleme uuenemas ja see (akvaarium) ei täida enam oma eesmärki nii, nagu sooviksime," selgitas Kuusik.