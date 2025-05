Ujuja Egle Salu: "Kui mul on vaba päev, siis ma ei oskagi midagi teha"

Rakverest pärit 17-aastane Egle Salu on ujunud üle poole oma elust. Et tegemist on rohkemaga kui lihtsalt sportliku hobiga, annavad tunnistust rohked meistritiitlid nii kodumaalt kui kaugemaltki. Neiu on olnud nii noorte kui juunioride Eesti koondise liige, praegu kannab ta uhkusega koondisedressi absoluutarvestuses.