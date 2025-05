"See oli esimene auto, mis meie peres oli," osutas Marko Kooskora uhkele beežile Volgale. Mehel on unepealt meeles, et vanaisa ostis Volga 1961. aasta 4. veebruaril Tallinnast autopoest 40 000 rubla eest. Märtsis toimunud rahareformi järel oli sama auto hinnaks 4500 rubla.