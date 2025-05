Enne mõisaparki siirdumist tutvustas peremees, et tema lemmikuteks on nurmkanad. Neid armsaid kanalisi pidi mõisa territooriumil askeldama vähemalt kaks paari. Nad pidavat väga hea meelega sööma kärust maha pudenenud herneid, millega peremees lambaid toidab.

Umbes 26 aastat Rägaveres farmi pidanud ameeriklane tunnistas, et siia kinnisvara soetades mõtles ta, et teeb kolme nelja aastaga kõik korda. "Nüüd on 26 aastat möödas ja ikka on veel teha," tõi ta lõbusalt välja.