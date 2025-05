Nukker Hoolimatud inimloomad on raketibaasi prügilaks muutnud

Mida nädalavahetusel ilusa ilmaga ette võtta? Üks võimalus on avastada loodust ning põnevaid kohti. Kadila ja Rohu raketibaas on lahedad kohad, kus ajalugu ning loodus omavahel tihedasti põimunud. Kahjuks on mõnel inimesel kaardi lugemine sassi läinud ning jäätmejaama asemel oma prügikoormad Kadila raketibaasi vedanud.