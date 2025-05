Haljala valla kodulehe verivärskus võib kaasa tuua väikeseid probleeme

Haljala valla arendus- ja kommunikatsioonijuht Kent Kerner ütles, et otsus kodulehe platvormi vahetada sündis juba tükk aega tagasi. "Statistika näitab, et koduleht on vallaelanikele väga oluline infokanal. Omavalitsusportaali kasutusele võtmisega paraneb oluliselt valla kodulehe kasutajamugavus," sõnas Kerner ning lisas, et uue visuaalse lahenduse kõrval on oluliselt muudetud ja täiendatud kodulehelt leitavat informatsiooni.