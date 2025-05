Praegu on veel ebaselge, kas Arvo Pärdile pühendatud muusikamajja tuleb orel. Mis mõtteid see teis tekitab?

Arvo Pärt on sakraalne muusik. See, et rajatavast muusikamajast võiks puududa orel, on arusaamatu. See oleks umbes sama, kui Bachi kirikust puuduks orel. Muidugi pole orel odav pill, aga kui see instrument on nii Tartu Vanemuises, Pärnu kontserdisaalis kui ka Estonias, siis ma ei mõista, kuidas see saaks puududa Rakverest Arvo Pärdile pühendatud muusikamajast. See on printsipiaalne asi. Selle maja kontserdisaali defineeribki orel. See ei saa olla lihtsalt mingi tuba.