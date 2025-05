Vallavanem Indrek Kesküla rääkis, et oluline on ka keskvalitsuse 2,3 miljoni euro suurune toetus projektile. "Rakke piirkonna "väikesed päikesed" saavad järgnevad aastakümned lastesõbralikus keskkonnas alusharidust omandada," lausus ta. "Kaasaegne saab olema ka lasteaia töökeskkond. Kuna hoone ise ja selle ümbrus ehitatakse ka kogukonna huve silmas pidades, siis loodan, et see oluline investeering toob naeratuse suurele osale piirkonna inimestest."