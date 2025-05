Raskekuulipildurid jahtisid mere kohal droone

"Malevate meeskondade tööga Rutjal jäin rahule ja head meelt teeb see, et mitmedki keerulised sihtmärgid said ka meie meeskondade poolt tabatud," ütles Viru maleva lahingkompanii ülem nooremleitnant Villu Jõemets. "Seekord saime neli laskekohta, tänu millele said kõik raskekuulipildurid võimaluse raskeid sihtmärke õhust alla tuua. Peale Browningu proovisid Viru maleva lahingkompanii võitlejad droone mere kohal tabada ka vana hea kuulipildujaga KSP 58 ja sihtmärk tuli ka alla."