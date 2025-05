Ärme ehita keskpärast kultuurimaja!

Meie kodulinna kerkib uus muusikamaja, mis pidanuks algse plaani järgi kujunema kogu Eesti kultuurimaastikku rikastavaks keskuseks. Iga päevaga saab aga üha selgemaks, et kunagisest lennukast, ägedast ideest luua nii Eesti, aga ka rahvusvahelise haardega muusikamaja on taandutud ning valmib tagasihoidlik, ehkki uhkete tornidega, väikelinna kultuurimaja, mis lisaks riigi panustatud rahale läheb ka meile kohalike maksumaksjatena maksma mitmeid miljoneid. Maja tuleb, kuid selle nimi, sisu ja siht ei kanna enam esialgseid suuri lubadusi. Kahjuks tuleb tõdeda, et Rakvere linnavalitsus pole suutnud hoida ambitsiooni, millega projekt kunagi algas.