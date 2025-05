Ida-Eesti regionaalses kriisikomisjonis tehti kokkuvõtteid

Ida päästekeskuse kriisikomisjoni aseesimees Indrek Pung märkis, et aasta teisel Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil keskenduti peamiselt julgeoleku– ja sõjaliseks kriisiks valmisolekule. “Tulenevalt olukorrast Euroopas on täna väga oluline kõikidel riigi- ja omavalitsusasutustel pingutada kriisideks valmistumisel, sest kui me oleme tugevad ja toimepidavad, on kriisi tagajärjed kergemad ja vaenulikel jõududel on meie ründamise motivatsioon väiksem,“ selgitas ta.