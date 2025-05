Paarikümne huvilise ees ministriga vestlust alustades lausus jutuajamist juhtinud Krõõt Nõmmela-Mehide, et ei mäletagi võimalust Rakveres haridusministriga kõnelda. Minister tõi aga lagedale fakti, et tema vanaisa elas kogu täiskasvanuelu Rakveres ning seetõttu on tal linnaga tugev side.

​Esmalt jutuks võetud koalitsioonileppe kohta sõnas Kallas, et haridusteemasid on selles käsitletud tervelt kaheksal leheküljel, sest käimas on korraga mitu reformi. Eestikeelsele õppele üleminek on Kallase hinnangul Lääne-Virumaal läinud hästi, kutseharidusreform samuti, sest kooskõlas plaaniga käivitada uued laiapõhjalised valdkondlikud õppekavad avab ka Rakvere ametikool järgmisest õppeaastast ühe rakendusgümnaasiumi õppekava.