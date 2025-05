Rakvere turg meelitab ostjaid nii kodumaiste taimede kui ka eksootiliste viljadega

Tomati- ja kurgitaimede müüja Ivo, kes toimetab turul juba mai algusest, müügi üle ei kurda. "Kaks hitti, üks on "Malle" ja teine "Black Cherry"," nimetab mees populaarsemaid tomatisorte ning lisab, et esimese puhul on tegemist täiesti Eesti klassikaga, millel on kergelt hapukas mari. "Black Cherry" on jällegi teistsugust värvi ja väiksem. "Vanaemad ja vanaisad käivad taimi ostmas, et lapselapsed saaksid suvel kohe valmis tomateid suhu pista," räägib Ivo.