Südametammide salakohinad naisnipernaadi tammepuus

Küllap pühkis näidendi «Pisuhänd» tegus ja kirjanduslike ambitsioonidega tegelane ka taeva pilvituks ning kandis hoolt, et Eduard Vilde juubeliaastal ja Vilde kirjandus­auhinna 60. aastal teose «Südametammide taga» eest pärjatud Kristiina Ehin saaks särada laureaadile pühendatud iidse tammepuu all, kus tema nimesildile sai kirja juba teine aastaarv. Esimene tähistab aastat 2021, kui vildelikuks krooniti teos «Janu on kõikidel üks».