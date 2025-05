Kommentaar: veenduge enne suve, et lapsed on vaktsineeritud

Suvi on reisimise ja koos olemise aeg, aga sellega kasvab ka oht, et mõni nakkushaigus jõuab Eestisse. Laste vaktsineerimine on üks kindlamaid viise, kuidas neid kaitsta raskete haiguste eest. Vaktsiinid aitavad hoida lapse tervist, kaitsta kogu peret ning toetavad ka seda, et haigused ei leviks meie kogukonnas. Mida rohkem on lapsi õigel ajal vaktsineeritud, seda turvalisem on kõigil.