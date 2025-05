Elame hästi, mitte kaua!

Tegelikult on see, mida me peame normaalseks vanane­miseks, ebanormaalne vananemine – prooviks lisada aastatele ikka elu, mitte elule aastaid. Me ei lõpeta trenni tegemist, sest jääme vanaks, vaid me jääme vanaks, sest lõpetasime trenni tegemise. Et noor püsida, vajab keha palju kasulikku stressi-trenni (raskuste tõstmine, hingeldamine kardio näol), külma ja kuuma. Kui te ütlete, et teil pole aega trenni teha, siis varem või hiljem on suur tõenäosus, et peate leidma aega haige olla. Treening peab olema nagu hambapesu, kui me tahame tervist pikalt korras hoida.