Rakvere linn ja vald kutsuvad osalema rahuloluuuringus

Uuringu eesmärk on koguda elanike tagasisidet ootuste, vajaduste ja hinnangute kohta, et parandada kohalikke teenuseid ja elukeskkonna kvaliteeti ning toetada teadlikku otsuste tegemist piirkonna arengu kavandamisel. "Oleme väga tänulikud kõigile, kes leiavad aega elanike rahuloluuuringule vastamiseks. Iga arvamus on oluline ning aitab muuta Rakvere veelgi paremaks elukohaks," märkis Rakvere linnapea Triin Varek.