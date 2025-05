GALERII Rakvere remondis tänavad ootavad defitsiitset asfaltbetooni

Võidu ja Kuke tänavat rekonstrueeriva Kivipartner OÜ objektijuht Artur Astrahantsev tõdes, et asfaltbetooni napib kogu Eestis. "Mõned aastat tagasi panid pea pooled Eesti asfalditehased turu vähenemise tõttu uksed kinni," rääkis ta. "Tulemus ei lasknud end kaua oodata, asfaltbetoon on defitsiit kogu riigis. Meie poolt on ettevalmistused tehtud, põhimõtteliselt saaksime Võidu ja Kuke tänavat hakata asfalteerima ning seejärel liikluse avada, kuid kõige varem saame asfalti alles 10. juuni paiku."