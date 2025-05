Maie Orav on armastatud erialal töötanud ka Väike-Maarja kultuurimajas, samuti oli ta üks pärimusfestivali Viru Säru algatajaid. Ta on olnud kolme üldtantsupeo üldjuht ning just Maie Orav tuli mõttele korraldada esimene Eesti meeste tantsupidu, mis kiiresti kuulsust hakkas koguma.