Vutihuntide karikateekond jätkub aste madalamal mängiva klubi vastu

Loosi tahtel tuleb 1/16-finaali vastane Tallinnast ja selleks on Kristiine JK, kes mängib teise liiga B-tasandil, mis on aste madalamal teisest liigast, kus rakverlased praegu kuuendat kohta hoiavad. Jalgpalliliidu statistika järgi need võistkonnad varem omavahel kohtunud ei ole.