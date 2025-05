Melomaan arvab "Virumaa Suvesaund 2025": direktorirokist hüperpopini

Nii. Kogu lugupidamise juures teiste võistlejate suhtes – see on nüüd see lugu, mis tänavusse Suvesaundi süvenemise kuhjaga ära tasus. Seni mu aasta Eesti lugu number 1. Varem konkursil sümpaatsete klaveriballaadidega silma paistnud neidudeduo on teinud nüüd hüppe hüpnootilisse ja tantsitavasse dreampop‘i. See on Eestis kippunud olema parasjagu nii kõrvaline kõla, et vaevalt neiud teavad oma siinseist eelkäijaist, 90 ndate Zone‘ist või 00-ndate taevalike nimedega obskuursustest Pilv ja Cloudspeak; tänane Vera Vice on ehk tuttavam, aga pigem on siin taustamõjudes Weekndi ja Billie Eilishit? Ja ometi kõlab tulemus värskena, heas mõttes omatehtuna, jäljendamata otseselt kedagi. Noortes häältes on juba omajagu nukrat elukogemust, aga pigem kostab "Ülekuumenenud" siiski helgelt ja lootustandvalt.