Nutinõu: kas tead, mis juhtub, kui kasutad ajale jalgu jäänud ruuterit?

«Nii nagu iga tehnoloogiaseade, ei ole ka ruuterid loodud kestma igavesti. Mingil hetkel väsib seade ise, teisalt areneb maailm selle ümber – tänapäevaste digiteenuste kasutamiseks on vaja ruuterit, mis suudab pakkuda piisavat kiirust, stabiilsust ja turvalisust. Seega tasub mõista, mil on aeg küps hakata mõtlema seadme uuendamisele,» selgitas Elisa telekomiteenuste valdkonnajuht Evelin Tulp.

Tulbi sõnutsi pole ruuteri vananemisest raske aru saada, kuna enamasti kaasneb sellega rohkem kui üks probleem. Neist kõige sagedasem on tajutav interneti kiiruse vähenemine. Kui ühel hetkel lehed enam välkkiirelt ei lae või on muutunud interneti kasutamine frustreerivaks ja ebaühtlaseks, võib eksperdi sõnul peituda põhjus just vananenud ruuteris.

«Üldiselt võib küll seadme taaskäivitamine suuremad probleemid lahendada, ent kui sellest enam abi pole, võib olla vaja seade välja vahetada. Näeme tihti, et inimeste internetimured ei ole tingitud mitte internetiühenduse kvaliteedist, vaid need tulenevad lihtsalt sellest, et kasutusel on ruuter, mis on palavas ja tolmuses kapis vapralt viis või kümme aastat teeninud. Selle aja jooksul on aga veebiteenuste nõudmised ühenduse kvaliteedile märkimisväärselt tõusnud,» rääkis Tulp.