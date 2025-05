Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi suhtes algatati umbusaldus

Umbusaldusavaldusel on kuus allkirja, sealhulgas volikogu esimehe Ainar Sepniku oma. Umbusaldajad esindavad valimisliite Tasakaal ja Meie Kodu, kellel kahe peale kokku on 21-liikmelises volikogus 18 kohta. Umbusalduse läbiminekuks on vaja 11 häält. Erakorraline istung umbusaldushääletuse läbiviimiseks toimub juba nädala pärast.