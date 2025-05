Rakvere kultuurikeskuse juht Eve Alte lahkub ametist

"Seitse aastat Rakvere kultuurijuhina on pakkunud mulle hulgaliselt väljakutseid ja põnevust," lausus Alte. "Mul on olnud suurepärane võimalus kujundada siinset kultuurimaastikku, jätkates ja luues uusi traditsioone. Mul on olnud suurepärane meeskond, kellega koos oleme teinud võimatu võimalikuks. Ma olen südamest tänulik selle aja eest, olen tänulik kõikidele, kes on olnud toeks ja abiks, olen tänulik linnarahvale, kultuuriveduritele, juhtkonnale. Kuid nüüd on aeg edasi liikuda."