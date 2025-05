Missuguste mõtete ja põhimõtetega alustasite veerand sajandi eest Rakveres muusika- ja kunstikoolis Kaur balletiõpet?

​Anne Nõgu (AN): Kakskümmend viis aastat tagasi oli aeg hoopis teistsugune, ka huvitegevuse jaoks. Meie väikesel meeskonnal oli algusest peale soov jääda klassikalise kunsti juurde, on see siis kunst, tants või muusika. Mõtlesime sellele, et klassika on kõige alus. Kui oled saanud klassikalise muusika-, kunsti- või tantsuhariduse, saad hiljem kõike teha. Klassikalise põhja pealt saab muusikas teha džässi ja kõike muud. Tantsus ja kunstis samuti.