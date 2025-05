KULTUURIJUHT LAHKUB Eve Alte: olen andnud endast maksimumi, aga tahan veel rohkem

Seitse aastat Rakvere kultuurikeskust juhtinud Eve Alte rääkis neljapäeva ennelõunal, et on juba terve hommikupooliku pidanud vastama inimeste küsimustele telefoni ja sõnumite teel. "Minu enda jaoks oli sellise otsuseni jõudmine pikk protsess, üleöö see ei tulnud," kõneles kultuurijuht ja kinnitas, et on hoidnud uute väljakutsete osas silmi lahti juba mõnda aega.