Kõikuval toolil istuv vallavanem Einar Vallbaum ei usu, et umbusaldus läbi läheb

Umbusaldusavalduse luges ette volikogu esimees Ainar Sepnik valimisliidust Tasakaal ja avaldusel on ka tema allkiri. "Laskmata karu nahka jagada ei taha, aga ma kinnitan, et me ei tee nalja," kinnitas Sepnik. "Meil on hääli rohkem, kui need kuus avalduse all olevat allkirja."