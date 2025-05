Ukuaru muusikamaja kuulutati ametlikult mitmeotstarbeliseks keskuseks, kus muu hulgas leiab koha kõrgkultuur

Mustvalgelt Raul Rebase kirja pandud: maja mõte on multifunktsionaalne kultuuriasutus.

Rakvere linnavalitsus tutvustas valitud seltskonnale Ukuaru muusikamaja ehituse käiku, turundust ja identiteeti. Viimasena nimetatut lahti seletanud kommunikatsioonispetsialist Raul Rebane ütles: "Maja mõte on siduda Arvo Pärdi looming tema kauaaegse kodulinnaga. Maja sisu tuleb multifunktsionaalne, see tähendab, et teha võib seal kõike."