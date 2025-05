Rakvere haigla EMO-s uuritakse inimeste rahulolu

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada patsientide rahulolu haiglas osutatavate erakorralise meditsiini raviteenustega. Küsimused puudutavad personali ja töötajate teenindusoskust, haiglas tehtavaid protseduure ja ka olmet ehk keskkonda, kus teenust osutatakse. Uuringus saavad osaleda kõik erakorralise meditsiini osakonnas käinud patsiendid, ankeedid on eestikeelsed. Lisaks on võimalik uuringule vastata elektroonselt, selleks täpsustatakse patsiendi e-posti aadressi ja telefoninumbrit.