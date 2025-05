Mahlade suhkrusisaldus väheneb

Teine võimalus vähendada suhkru tarbimist on pakkuda väiksema suhkrusisaldusega nektareid. Nendes toodetes vähendatakse lisatud suhkru ja mee kogust vastavalt sellele, kui happelised on kasutatud puuviljad ja marjad. Erinevalt nektarist ei tohi mahl sisaldada lisatud suhkrut. Uue reegli kohaselt võib mahlapakil kasutada märget, et see sisaldab ainult looduslikult esinevaid suhkruid.