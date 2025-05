Juhtkiri: juulist kallineb elu veelgi

Käibemaksumäära tõus 2 protsendi võrra on suur tõus. Kaks protsenti ei pruugi kõlada hirmutavalt, kuid kaheeurone saiapäts maksab 1. juulist 2.48 ja kümne­eurone kommikarp näiteks 12.40. Aga vaid saiapätsi ostame ilmselt harva. Nii et kel kavas osta mööblitükk või hoidku jumal, kodu, siis võidab see, kes tehingu kuu aja jooksul ära teeb. Asjatundjad on juba arvutanud, et kui uus korter maksab praegu näiteks 200 000 eurot, siis tuleb ruttu tehing sõlmida. 1. juulist maksab see umbes 3279 eurot rohkem.