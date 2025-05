Repliik: Kavala kaupleja ärimudel

Kui laps avaldas soovi enda tuppa uus voodi saada, kammisin veebis läbi kõik teadaolevad mööblikauplused ja pidin nentima, et igatahes on kindlam osta teiselt ringilt tulnud puusepalooming kui keskpärane uus.

Müüja kinnitas, et tool on terve ja olemas. Nägin juba vaimusilmas ette, kuidas enne maale minekut Piiralt läbi käin ning mööblitüki kaasa haaran. Hea aiatööde vahel jalga kõlgutada.

Järsku selgus, et hind on teinud ootamatult sajaprotsendise hüppe. Kuna tahtjaid olevat palju, haistis ärimees teenimisvõimalust. Minust jäi toolirisu ostmata. Äkki oleks kohapeal ilmnenud, et hind on veelgi kosunud. Tänan, ei!