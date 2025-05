VIDEO Tapa linnas traavis noor karu

Ka jäi karu Tapa linnas 1. Mai puiesteel elava Alari maja küljes oleva turvakaamera vaatevälja. Videost on näha, et noorloom jookseb varahommikul kell 5.16 Alari naabri aias.

​Kell 5.17 on karu juba Alari enda aias. Loom läheneb õunapuule, kõnnib koerakuudi poole ning tõuseb siis tagajalgadele, et ümbrust terasemalt jälgida. Kell 5.18 lahkub karu teise naabri aeda.

​Varem ei ole karu Alari aeda sattunud, aga mitte väga ammu istus rebane tal keset hoovi ja vaatas maja poole. "Ma mõtlesin, et mis see nüüd on. Kas siia on tekkinud mingi metsloomade kiirtee?" ütles Alari muigamisi.