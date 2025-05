Käpad, mis päästavad Koostöö karvase kolleegiga tõi politseinikule aasta koerajuhi auhinna

Asmoga tehakse trenni kaks korda nädalas. Tegelikult on teenistuskoertega nii, et meie mõistes töö on nende jaoks mäng. Ja iga mängu lõpus ootab preemia.

Politsei- ja piirivalveameti koerajuhi töö on ilmselt amet kogu eluks. Ühest küljest sellepärast, et peremees elab ja kasvab koeraga koos, aga teisalt seetõttu, et kes ei tahaks tööd teha ühes vahva neljakäpalisega, kes vajadusel pahategija ka päris kähku maha võib võtta. Nii on läinud ka Rakvere politseijaoskonna koerajuhil Reimo Nõmmel, kellel on truu kaaslane belgia lambakoera Asmo näol.