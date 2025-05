Heidelberg Materials Kunda saab uue juhi

Ettevõtte uus tegevdirektor Riho Iskül on töötanud Heidelberg Materialsis alates 2001. aastast, täites mitut juhtivat rolli, sealhulgas viimati mäetööde- ja transpordidirektorina. Tal on tehnikateaduste magistrikraad Tallinna tehnikaülikoolist ning üle 15 aasta kogemust avalikus sektoris. Iskül on ka Rakvere vallavolikogu liige. Tööstusvaldkonnas on tal laialdased teadmised karjääride juhtimisest ning vastutustundlikust kaevandamisest, mis toetab väärtuslike elupaikade säilimist ja arendamist. Lisaks on tal suur kogemus meeskondade juhtimisel ja protsesside tõhustamisel. Iskül on olnud võtmeisik mitme innovaatilise projekti elluviimisel, mis on aidanud tugevdada ettevõtte konkurentsivõimet.